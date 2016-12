Signalrakete explodierte in Hand

Ein Mitglied einer Perchtengruppe in St. Margareten im Rosental ist am Mittwochabend schwer verletzt worden, als eine Signalrakete beim Zünden in seiner Hand explodiert ist. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

Am Mittwochabend wollte ein 26-jähriger Angestellter aus Feldkirchen als Mitglied einer Perchtengruppe bei einem Perchtenlauf in St. Margareten mitlaufen und vor Beginn des Perchtenlaufes eine Signalrakete auf einer freien Wiese testen bzw. abfeuern.

Dazu zog er an der Reißleine der Signalrakete, woraufhin diese aus unbekannter Ursache in seiner linken Hand explodierte. Der 26-Jährige erlitt eine schwere Verletzung und wurde nach ärztlicher Versorgung von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.