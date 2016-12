Katze in Schlageisen gefangen

Ein Tierquäler hat in Reifnitz am Wörthersee ein Schlageisen ausgelegt. Eine Katze geriet am Montagabend in das verbotene Fanggerät, ihr wurde eine Pfote fast abgetrennt.

Für die Polizei Reifnitz ist noch nicht klar, wo das Fangeisen ausgelegt war, denn das schwer verletzte Tier wurde von einer Anrainerin mitten auf der Gemeindestraße gefunden. Rechts und links der Straße befinden sich Zäune, über die die Katze mit dem Fangeisen an der Pfote sicher nicht klettern oder springen hätte können. So bleibt die Vermutung, dass das Fangeisen am Straßenrand gelegen war. Laut Polizei sei der Vorfall „eine Sauerei“. Hinweise auf den Täter gibt es derzeit noch keine.

Das schwer verletzte Tier wurde aus der Falle befreit und von der Tierrettung zu einem Tierarzt gebracht. Das Schlageisen wurde sichergestellt, die Ermittlungen laufen.

Schwerer Fall auch in OÖ

Erst kürzlich trennte ein Tierquäler in Oberösterreich einer Katze alle Zehen ab. Das Tier musste mit den schweren Vereltzungen wochenlang umhergelaufen sein, bis sie von Tierfreunden gerettet wurde - mehr dazu in Katze wurden Zehen abgeschnitten (ooe.ORF.at; 18.11.2016).