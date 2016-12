Todesdrohung – Erpresser bei Übergabe gefasst

310.000 Euro hat ein 24-jähriger Erpresser von einer Kärntnerin gefordert. Ansonsten, so drohte der Mann, werde er ihre beiden Kinder töten. Mit Hilfe der Spezialeinheit Cobra konnte er bei der Lösegeldübergabe gefasst werden.

Nichtsahnend las das Erpressungsopfer, eine 53- Kärntnerin aus Völkermarkt, am 30. November ihre E-Mails. Post erhielt sie auch von einem Unbekannten, er forderte sie schriftlich auf, ihr 310.000 Euro zu zahlen. Das Geld sollte die Frau in der Nacht auf Samstag an zwei Adressen in Graz und im Bezirk Völkermarkt hinterlegen.

Sollte sie dieser Forderung nicht nachkommen, dann werde er ihre beiden Kinder töten, drohte der Absender. Der Erpresser schrieb auch, er habe in der Nähe ihrer Wohnung drei Sprengkörper deponiert, außerdem stehe sie unter ständiger Beobachtung.

Opfer schaltete Polizei ein

Die schockierte Frau wandte sich an die Polizei. „Eine sehr gute Entscheidung“, sagt Oberst Gottlieb Türk von der Kärntner Polizei. In Zusammenarbeit mit dem Einsatzkommando Cobra und der Kriminalisten aus der Steiermark wurde ermittelt, in der Grazer Innenstadt legten sich die Polizisten auf die Lauer. Und tatsächlich, der Erpresser tauchte am vereinbarten Übergabeort auf, um 1.15 Uhr klickten die Handschellen.

Erpresser kannte Familie

Der Täter ist ein 24-jähriger Beschäftigungsloser aus dem Bezirk Völkermarkt, als Motiv gab er Geldnot an. Laut Polizei ist der Beschuldigte geständig. „Der Erpresser kannte die Familie gut“, sagt Gottlieb Türk. In dem Erpresserbrief habe er deswegen für die Frau erschreckende Detailkenntnisse über ihre Familie und ihr Heim gezeigt. Der 24-Jährige wurde vom Landeskriminalamt Kärnten angezeigt und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.