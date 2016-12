Diebe brachten zweisprachige Ortstafel zurück

Die zweisprachige Ortstafel von Zell Pfarre/Sele, die in der Nacht auf Samstag gestohlen worden war, ist wieder aufgetaucht. Die Tafel wurde Sonntagnachmittag unbeschädigt auf einem Holzlagerplatz in Ferlach gefunden.

In der Nacht auf Samstag wurde die östliche zweisprachige Ortstafel von Zell Pfarre (Bezirk Klagenfurt) von unbekannten Tätern gestohlen. Die Ortstafel wurde aus ihrer Halterung geschraubt und entfernt. Am Sonntag tauchte die gestohlene Ortstafel wieder auf. Um 16.00 Uhr wurde sie in Ferlach bei einem Holzlagerplatz unbeschädigt gefunden, sie wird nun wieder zu ihrem Stammplatz gebracht. Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf die Täter oder das Motiv.

Die Ortstafeln - Aufreger über Jahrzehnte

Zweisprachige Ortstafeln waren in Kärnten über Jahrzehnte ein Streitthema. 1955 wurden im Staatsvertrag die Minderheitenrechte geregelt. Ab welchem Bevölkerungsanteil zweisprachige Ortstafeln aufzustellen sind, wurde aber nicht festgelegt. An dieser Frage scheiterten Politiker der letzten fast 60 Jahre. Vor fünf Jahren wurde in Wien das Volksgruppengesetz und damit die Lösung des Ortstafelstreits in Kärnten beschlossen. Heute, da sind sich die öffentlichen Vertreter einig, spielt der Streit um die Ortstafeln keine große Rolle mehr - mehr dazu in Fünf Jahre Ortstafellösung: Ortstafelstreit spielt keine Rolle mehr (kaernten.ORF.at, 6.7.2016).

