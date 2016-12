Mann vor Lokal niedergeschlagen

In Villach ist ein 35 Jahre alter Mann aus Finkenstein in den frühen Morgenstunden von hinten niedergeschlagen worden. Er erlitt Kopfverletzungen und wurde ins LKH Villach gebracht.

Der Finkensteiner besuchte am Samstagabend gemeinsam mit einem Freund ein Innenstadt-Lokal in Villach. Kurz vor 2.00 Uhr Früh verließen der 35-Jährige und sein Freund das Lokal. Zuvor war es in dem Lokal zu einem verbalen Streit gekommen. Vor dem Lokal wurde der 35-jährige von einem unbekannten Mann von hinten attackiert. Er stürzte zu Boden und erlitt Kopfverletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus.