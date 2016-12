Dieb ließ sich in Supermarkt einsperren

Ein Dieb hat sich Donnerstagabend nach Geschäftsschluss in einen Supermarkt in Wolfsberg einsperren lassen. Er fand den Tresorschlüssel und räumten diesen aus. Durch den Liefereingang konnte der Täter entkommen.

Der Dieb wählte einen günstigen Zeitpunkt für den Diebstahl: Per Flugzettel wurde zu Markttagen mit zahlreichen Rabatten in den Supermarkt geladen, es herrschte deswegen reger Betrieb. Außerdem findet in dem Wolfsberger Supermarkt derzeit ein Weihnachtsmarkt statt, was die Kundenfrequenz zusätzlich erhöht. Diesen Trubel nutzte der Dieb nicht für einen Einkauf, sondern um sich im Geschäft einschließen zu lassen. Laut Polizei versteckte sich der Dieb bis Geschäftsschluss vermutlich im Keller.

Tresorschlüssel in Schreibtisch gefunden

Als es im Geschäft leise wurde, durchsuchte der Täter sämtliche Räume und Personalspinde. In einer Schreibtischlade wurde der Dieb fündig, er fand den Schlüssel zum Tresor und stahl daraus das Wechselgeld des Geschäftes. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere tausend Euro. Erst nach dem Wochenende, wenn ein Kassasturz gemacht wird, wird das genaue Schadensausmaß feststehen.

Der Täter entkam durch den Lieferanteneingang. Die Ermittlungen stehen am Anfang. Es gibt auch Videomaterial aus einer Überwachungskamera, dieses wird erst ausgewertet. Ob der Täter darauf zu sehen ist, ist deswegen noch nicht bekannt.