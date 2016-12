Pilot mit Laserpointer geblendet

In der Nähe des Flughafens Klagenfurt ist es Donnerstagabend wieder zu einem Laserpointer-Vorfall gekommen. Dabei wurde der Pilot eines Passagierflugzeuges geblendet, verletzt wurde niemand. Es ist bereits der fünfte Vorfall in diesem Jahr.

Beim Landeanflug auf den Flughafen Klagenfurt wurden gegen 22.00 Uhr erneut Piloten von einem Unbekannten mit dem Laserpointer geblendet. Trotz der Blendung konnte der Pilot das Passagierflugzeug aber sicher am Flughafen landen, verletzt wurde also niemand. Drei Mal wurde der grüne Laserstrahl in der Nähe von Klagenfurt auf die Flugzeuge gerichtet, die Polizei ermittelt.

Bereits fünf Mal wurden damit heuer Piloten in Kärnten von einem Laserpointer geblendet. Betroffen waren Linienflugzeuge, genauso wie private Flugzeuge. Immer beim Landeanflug wurden die grünen Laserstrahlen gegen das Cockpit der Maschine gerichtet. Ob es sich dabei immer um denselben Täter handelt, ist noch unklar. Sollte der Täter aber erwischt werden, drohen ihm wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung mehrere Jahre Haft.

