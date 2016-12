Lösung für diskriminierte Männer

In der St. Veiter Sauna sind Männer bisher durch den Damentag benachteiligt worden: Sie durften die Sauna an dem Tag nicht benutzen, zahlten mit ihrer Jahreskarte aber trotzdem dafür. Nun gibt es eine Lösung, die Frauen zahlen den Damentag extra.

Die Frauenbeauftragte des Landes, Michaela Slamanig, bestätigte, dass in der Sauna die Männer durch die alte Regelung diskriminiert wurden. Sie zahlten den vollen Betrag, konnten die Sauna aber am Damentag nicht nutzen - mehr dazu in Sauna St. Veit: Diskriminierung von Männern (kaernten.ORF.at, 20.9.20169). Dadurch hatten die Männer für die Jahreskarte um 50 Tage weniger Saunatage, als die Frauen mit Jahreskarte.

Damentag kostet nun extra

Der Betreiber war gefordert, eine Lösung für alle zu finden, an erster Stelle Bürgermeister Gerhard Mock (SPÖ). Nach drei Monaten Nachdenkphase was zu tun sei, um den Frauentag behalten zu können, Männer aber nicht zu benachteiligen, gibt es jetzt folgende Lösung: Die Jahreskarte kostet für alle gleich viel, gilt aber nur an sechs Tagen pro Woche, von Donnertag bis Dienstag. Für den Damentag am Mittwoch müssen die Frauen extra zahlen.

Das Damentagangebot werde von etwa 100 Frauen angenommen, sagte Mock. In einer Aussendung schreibt er, dass damit eine jahrelange Diskussioon beendet sei. Diese wird es in vielen anderen Saunen noch geben, denn St. Veit ist kein Einzelfall.