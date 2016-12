Innerkrems: Nachwuchs kann weiter trainieren

Am 3. Dezember starten die meisten Kärntner Skigebiete in die Saison. Nach lange ungewisser Zukunft fahren die Lifte in der Innerkrems wieder ab 17. Dezember – zur Erleichterung des dort angesiedelten Alpinen Leistungszentrums, einer Talenteschmiede für den Nachwuchs.

Das Alpine Leistungszentrum in der Innerkrems, einer Ausbildungs- und Trainingsstätte für Sportler des ÖSV und des Landesskiverbandes, wurde 1999 eröffnet. Sportler aus 40 Nationen kamen zum Trainieren. Es gilt als Talenteschmiede, aus der u.a. Olympiasieger Matthias Mayer hervorging. Das Bestehen war durch eine Schließung des Skigebiets ebenfalls gefährdet.

Am Donnerstag übernahm Heinz Kabusch, Obmann des Vereines „Zukunft Innerkrems“, die Geschäftsführung vom bisherigen Mehrheitseigentümer Franz Kohlmaier. Viele Monate dauerte es bis zu einer Einigung und bis die Finanzierung stand, mehrfach stand das Skigebiet vor dem Aus. Rund eine Million Euro konnte mit vereinten Kräften aufgebracht werden, die neue Gruppe rund um Kabusch hält jetzt 36 Prozent an den Seilbahnen – mehr dazu in Innerkrems kann in die Wintersaison starten. Mit 17. Dezember wird in die neue Saison gestartet, sagt Kabusch. Für die nächsten Jahre sei der Betrieb im Winter und Sommer gesichert.

Der Nachwuchs kann weiter trainieren

Erleichterung gibt es auch beim Alpinen Leistungszentrum in der Innerkrems. Donnerstagvormittag wurde zur Jahreshauptversammlung geladen. Normalerweise findet diese bereits im Sommer statt, wegen der unsicheren Zukunft des Skigebietes musste man heuer abwarten. „Es war eine nervenaufreibende Zeit, aber gemeinsam konnten wir eine Lösung finden“, sagt Raimund Berger, Geschäftsführer des Leistungszentrums.

Für den Kärntner Skinachwuchs sei das Leistungszentrum von großer Bedeutung, sagt Landessportdirektor Arno Arthofer. Denn die Trainings- und Wettkampfplätze stünden stets zur Verfügung. „Die Verhandlungen waren nicht leicht, manche haben uns das Leben schwer gemacht“, sagt auch der Kremser Bürgermeister Hans Winkler (SPÖ). Umso größer sei nun die Erleichterung. Mit dem Neustart des Liftbetriebes lockt das Skigebiet mit vergleichsweise niedrigen Preisen in die Innerkrems.

Saisonopening in den meisten Skigebieten

Für die meisten anderen Kärntner Skigebiete startet die Saison bereits am Samstag. Hier ein Überblick: