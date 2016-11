Maßhandschuhe für versehrte Hände

Die Klagenfurter Handschuhmanufaktur Hudelist hat sich auf maßgeschneiderte Handschuhe für Menschen spezialisiert, die Finger bei Unfällen verloren haben oder mit Fehlbildungen geboren wurden. Bestellungen kommen mittlerweile aus ganz Europa.

Einer der Kunden ist Wilhelm Ladinig, dem im Zweiten Weltkrieg eine Handgranate in den Händen explodierte. Fäustlinge sind keine Alternative für ihn, denn mit denen könne er nicht greifen, sagte er. Er bekommt Lederhandschuhe für seine verbliebenen Finger, mit denen er gut zugreifen könne. Für solche Betroffenen wird in der Handschuhmanufaktur Hudelist in Klagenfurt geplant und genäht.

ORF

Sie ist eine von wenigen Werkstätten in Europa, in der diese Kunst noch gepflegt wird. Jeder Handschuh, den die beiden Schneiderinnen nähen, ist ein Einzelstück, so Schneidermeisterin Manuela Petzl. Man überlege sehr genau, ob der Kunde viel greifen müsse und wo es Besätze geben müsse, wo das Leder nachgeben solle, welche Form am besten passe. Da sei sehr viel Gefühl dabei.

ORF

Fertigung nach Gipsmodellen

Die Bestellungen kommen von Orthopädietechnikern aus ganz Europa. Sie fertigen ein Gipsmodell von der Hand bzw. den Händen ihrer Kunden an. In Klagenfurt wird dann Maß genommen, geschnitten und genäht: Handschuhe für jene, die bei Holzarbeiten und Unfällen Finger verlieren, für Kinder, die mit fehlenden Fingern auf die Welt kommen.

Hinter jedem Handschuh steht ein Schicksal. Jeder orthopädische Handschuh aus Klagenfurt bringt den Betroffenen ein Mehr an Lebensqualität, so Unternehmerin Anita Hudelist. Ein Handschuh habe eine Funktion, er müsse nicht nur wärmen, sondern es gebe ja auch Arbeitshandschuhe. Da müsse alles perfekt funktionieren.

ORF

Holzfäller aus Norwegen erste Kunden

Maßgefertigte Handschuhe kosten ab hundert Euro. Was heute ein Exporterfolg ist, begann vor 40 Jahren in der Orthopädiewerkstatt von Johann Hudelist. Am Anfang gehörten vor allem Kriegsversehrte zu den Kunden, dann kamen Holzfäller aus Nordeuropa dazu: „Interessanterweise hat mich jemand aus Norwegen angerufen, ob ich nicht Handschuhe machen will. Ich habe gesagt, schickt mir Muster. Diese Behindertenhandschuhe habe ich dann aufgetrennt, hergerichtet und dann hat das Geschäft begonnen“, so Seniorchef Hudelist.

Über die Jahrzehnte fand die Handschumanufaktur viele Antworten auf individuelle Anfragen. Vor kurzem sogar für Hündin Mia: Sie kann nach einem Unfall mit einem maßgeschneiderten Pfotenschuh wieder laufen.