Beim Baumfällen von Stamm eingeklemmt

Ein 66-jähriger Pensionsist ist am Montagvormittag in Neuhaus beim Bäumeschlägern schwer verletzt worden. Ein Baum hatte sich in anderen Bäumen verkeilt und kippte schließlich auf den Mann, dabei wurde er eingeklemmt und schwer verletzt.

Gegen 10. Uhr war der Pensionist mit einem Bekannten mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Nachdem er einen ca. 40 Zentimeter starken Baum gefällt hatte, blieb dieser in anderen Bäumen hängen. Der 66-Jährige schnitt daher den Stamm in mehrere Teile, wobei der Stamm nach vorne kippte und ihn traf. Er erlitt schweren Verletzungen im Bereich des Beckens und der Beine und wurde eingeklemmt. Der Bekannte setzte die Rettungskette in Gang.

FF Arnoldstein

FF Arnoldstein

Der Pensionist musste von der Feuerwehr mit Motorsägen frei geschnitten werden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Arnoldstein und Pöckau-Lind.

22-Jähriger von Baum verletzt

Auch auf dem Hochobir ereignete sich ein Forstunfall: Ein 22-jähriger Forstarbeiter aus dem Bezirk Spittal/Drau war Montagvormittag mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Beim Einkeilen eines eingeschnittenen Baumstammes schnellte dieser nach hinten hoch und traf den Forstarbeiter an den Beinen. Der 22-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber Christophorus 11 mittels Seil aus dem unwegsamen Gelände geborgen und in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.