HTL-Schüler gewinnen Robotic-Bewerb

Vier Elektrotechnik-Schüler der HTL Mössingerstrasse haben bei den Staatsmeisterschaften Mobile Robotics Skills Austria in Salzburg Gold und Bronze gewonnen. Sie entwarfen und Bauten einen Robotergreifer samt Elektroniksteuerung.

Die Schüler bereiteten sich auch in ihrer Freizeit und in der Ferien auf den Wettbewerb vor, so eine Aussendung des Landessschulrats. Ein Schüler übte in der Ferien sogar im örtlichen Veranstaltungssaal seiner Heimatgemeinde Mallnitz.

Landesschulrat für Kärnten

Greifer und Steuerung entwerfen und bauen

Robotik ist ein Schwerpunkt in der Elektrotechnikabteilung der HTL Mössingerstraße. In den Vorbereitungsarbeiten für die Staatsmeisterschaft mussten die Schüler einen Robotergreifer mit einem CAD-Tool entwerfen und aus Alu fertigen. Auch eine passende Elektronikansteuerung für die Servomotoren des Greifers musste entwickelt und angefertigt werden.

Die Sieger Gold: Andreas Herzele und Benjamin Schöffmann, HTL Mössingerstraße

Andreas Herzele und Benjamin Schöffmann, HTL Mössingerstraße Silber: David Prodinger und Fabian Rohrmoser, HTL Hallein

David Prodinger und Fabian Rohrmoser, HTL Hallein Bronze: Stephan Gailer und Wendelin Angermann, HTL Mössingerstraße

Umfassende Ausbildung

Laut Landesschulratspräsident erkenne man am Erfolg, dass ein hohes Maß an Können in den diversen technischen Disziplinen erforderlich sei. Dadurch, dass die Schüler die Abteilung Elektrotechnik besuchen, hatten sie den Vorteil, dass sie eine qualitativ hochwertige Ausbildung in den erforderlichen Bereichen erhielten, nämlich Elektrotechnik, Elektronik, Maschinenbau, Mechatronik und Softwareentwicklung. Die Schüler sind nun in der Auswahl für die Worldskills in Abu Dhabi und die Euroskills in Budapest.