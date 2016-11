Reisebusse für Zigarettenschmuggel genutzt

92.780 Zigaretten (ca. 463 Stangen) haben Zöllner des Zollamts Klagenfurt-Villach binnen sieben Tagen beschlagnahmt. Die Zigaretten wurden in zwei rumänischen Reisebussen von Diensthunden entdeckt, es dürfte sich um regelmäßige Schmuggelfahrten handeln.

Ende Oktober wurde ein rumänischer Reisebus, der auf der B83 bei Arnoldstein unterwegs war, einer Kontrolle durch die Operative Zollaufsicht (OZA) unterzogen. Die Diensthunde Tarek und Ronny waren ebenfalls im Einsatz und zeigten auf zwei Taschen unter dem Gepäck der 27 Reisenden. Dort konnten die Zollbeamten bereits die eine Hälfte der Zigaretten sicherstellen, die andere Hälfte war im Getrieberaum im vorderen Bereich des Busses versteckt.

BMI/ZA

Lenker gab Schmuggel zu

Nach Abnehmen einer Abdeckung im Bereich des vorderen Mittelganges konnten die Zigaretten, die in schwarzer Folie verpackt waren, sichergestellt werden. Zur Deckung der Strafe und der Kosten des Verfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in der Höhe von 7.500 Euro eingehoben. Gegen den Lenker des Reisebusses, der die Verantwortung für den Schmuggel der 39.000 Stück Zigaretten übernahm, wurde ein Finanzstrafverfahren gem. § 37/1 Finanzstrafgesetz eingeleitet.

BMI/ZA

Wieder Reisebus kontrolliert

Anfang November erfolgte der nächste Aufgriff im Zuge einer mobilen Kontrolle auf der Südautobahn (A2) auf Höhe Wolfsberg: Ein rumänischer Reisebus wurde nach Befragung der Reisenden speziell nach Zigaretten einer Intensivkontrolle unterzogen. Der Fahrer wurde aufgefordert, die Lüftungsschächte über den Sitzreihen zu öffnen. Mit Hilfe einer Hohlraumsonde wurde festgestellt, dass sich hinter diesen Abdeckungen aus Aluminium Zigaretten befinden dürften.

BMI/ZA

In der letzten Sitzreihe des Busses zeigte Diensthund Aiko im Bereich des Lüftungsschachtes einen Fund an. Daraufhin wurde der Bus zum Kontrollplatz Haimburg geleitet und der Fahrer aufgefordert, sämtliche Zigarettenverstecke zu öffnen. Insgesamt konnten so 53.780 Stück Zigaretten im Wert von 1.620 Euro beschlagnahmt werden.

BMI/ZA

Wieder derselbe Bus betroffen

Dieser Bus wurde bereits Ende Juli 2016 von Zöllnern der Zollstelle Heiligenkreuz einer Kontrolle unterzogen. Damals wurden drei Pudelwelpen sowie 55.600 Stück Zigaretten gefunden, die ein Fahrer damals über die Grenze brachte. Durch einen Hinweis innerhalb der Zollverwaltung konnte der gleiche Bus, allerdings mit anderem Buslenker, nun erneut erfolgreich durchsucht werden. Als Strafsicherheit wurden 2.200 Euro eingehoben, den Lenker erwarten eine Geldstrafe von 7.000 Euro sowie der Verfall der Zigaretten.