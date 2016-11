Rätsel um mehrfachen Schweinetod

In einem Stall in Völkermarkt sind Samstagnacht neun Schweine verendet, warum, das gibt der Polizei noch Rätsel auf. Laut Tierarzt war die Todesursache ein Stromschlag, nun wird weiter ermittelt.

In dem Stall in der Gemeinde Völkermarkt kam es in der Nacht zu einem Brand in einer Steckdose, das Feuer breitete sich aber nicht weiter aus. Aus bisher noch unbekannter Ursache verendeten in der Folge insgesamt neun Schweine, die in verschiedenen Aufstallungen untergebracht waren. Die Polizei zog auch einen Tierarzt hinzu, dieser stellte nach einer ersten Untersuchung einen Stromschlag als Todesursache fest.

Nun wird weiter ermittelt, am Montag wird ein Sachverständiger den Fall untersuchen. Auch werden die Kadaver noch einmal untersucht, um die Todesursache endgültig zu klären. Dem 54-jährigen Landwirt entstand laut Polizei ein Schaden von rund 3.000 Euro.