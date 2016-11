Drei Verletzte bei „Frontalem“

Ein 25-jähriger Autofahrer ist Sonntagfrüh bei Villach mit seinem Pkw frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt. Auch bei einem Auffahrunfall bei Griffen wurden vier Menschen verletzt.

Aus noch unbekannter Ursache geriet der 25-Jährige auf der Großattelstraße in St. Niklas (Gemeinde Villach) mit seinem Auto in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Pkw einer 44 Jahre alten Frau. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ihn mit einer Bergeschere aus dem Unfallwrack schneiden, er wurde in das LKH Villach gebracht. Die Frau und ihr 48-jähriger Ehemann am Beifahrersitz wurden leicht verletzt.

HFW Villach

Drei Feuerwehren waren mit 48 Feuerwehrleuten im Einsatz, sie mussten auch ausgeflossenen Benzin binden. An den Autos entstand Totalschaden.

Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Zu einem schweren Unfall kam es Samstagabend auf der Südautobahn (A2) bei Griffen. Ein 21-jähriger Autofahrer aus der Steiermark fuhr aus unbekannter Ursache mit seinem Pkw einen vor ihm fahrenden 73-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Wolfsberg auf. Der Wagen des Wolfsbergers wurde auf die Böschung geschleudert. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt, er musste mit der Bergeschere befreit werden. Zum Teil schwer verletzt wurden auch der 21-jährige Autofahrer und die beiden Beifahrerinnen der Lenker. Sie wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt und in das LKH Wolfsberg gebracht.

Links: