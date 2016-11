Deckeneinsturz in Fitnesscenter – zwei Verletzte

Über 40 Quadratmeter einer Decke sind Freitagnachmittag in der Ballspielhalle eines Villacher Fitnesscenters eingestürzt. Zwei Personen wurden verletzt, nun wird die Ursache ermittelt.

Das Fitnesscenter befindet sich in einem Hotel in der Ossiacher Zeile in der Villacher Innenstadt. Gegen 15:40 Uhr kam es in der Ballspielhalle des Fitnesscenters plötzlich zu einem Deckeneinsturz. Acht mal 5,5 Meter, insgesamt 44 Quadratmeter, der Decke stürzten zu Boden. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich drei Sportler in der Halle auf, zwei wurden bei dem Deckeneinsturz laut Polizei leicht verletzt.

Schadenshöhe und die Ursache für den Einsturz sind noch nicht bekannt. Das Fitnesscenter wurde vorübergehend gesperrt, jetzt muss das Bauamt des Magistrats Villach den Unfallort inspizieren.