Eishallen: Sanierung immer konkreter

Die Sanierung und der Ausbau der beiden Eishallen in Villach und Klagenfurt nimmt nach langen Diskussionen nun konkrete Formen an. Noch in der heurigen Saison könnte eine Entscheidung fallen.

Dass die beiden Eishallen sanierungsbedürftig sind, ist unbestritten, seit Jahren weisen die Clubs auf die desolaten Zustände hin. Das betrifft vor allem die Eishalle in Klagenfurt. Jetzt könnte für die Sanierung aber grünes Licht gegeben werden: 4,5 Millionen Euro würde die Sanierung der Klagenfurter Eishalle kosten, Land und Stadt müssten sich die Kosten teilen.

Seitens des Landes hieß es auf Nachfrage des ORF, dass es in den nächsten Wochen grünes Licht für die Sanierung beider Eishallen geben könnte. Geplant ist auch, dass der Bund sich beteiligt, weil beide Standorte - sowohl Villach als auch Klagenfurt - als Bundesleistungszentren für Eishockey vorgesehen sind.

Villach: Geld für neues Grundstück reserviert

Die Stadt Villach sorgte bereits finanziell vor, falls die Verhandlungen mit dem Land positiv ausgehen sollten: 600.000 Euro sind im Budgetvoranschlag für den Ankauf eines Grundstückes noch für 2017 vorgesehen. Das Grundstück befindet sich direkt hinter der derzeitigen Eishalle, darauf soll eine neue Trainingshalle samt Tiefgarage entstehen. Die Kosten dafür liegen bei neun Millionen Euro.

Nachwuchs braucht dringend Trainingshalle

Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) glaubt an eine rasche Einigung mit dem Land: „Die Verhandlungen sind schon bisher sehr positiv verlaufen. Wir werden im nächsten Jahr sicherlich einen Abschluss finden können.“ Diese Trainingshalle sei dringend notwendig, so Bürgermeister Albel, denn es gebe immer mehr Nachwuchsspieler, die in Villach trainieren. „Der VSV hat sehr viele neue Cracks bekommen, Steindorf hat ja seine Jugendarbeit eingestellt, ein Großteil dieser Kinder ist jetzt auch beim VSV. Dadurch ergeben sich Probleme mit der Auslastbarkeit des Stadions.“

