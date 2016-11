Alkolenker fuhr nach Unfall davon

Ein bisher unbekannter Pkw-Lenker hat am späten Donnerstagabend in Köttmannsdorf einen vor ihm haltenden Pkw angefahren. Er sagte zu dessen Lenkerin, die die Polizei rufen wollte, er habe zwei Bier getrunken und fuhr davon.

Eine 29-jährige Frau fuhr am Donnerstag gegen 22.00 Uhr mit ihrem Pkw in Rotschitzen am Viktringer Weg in Richtung Köttmannsdorfer Landesstraße (L99). Bei der Einbindung in die L99 hielt sie ihren Pkw verkehrsbedingt an, ein anderer Pkw prallte von hinten gegen ihren Wagen.

Bei dem Auffahrunfall wurde die 29-Jährige leicht verletzt. Als die Frau die Polizei verständigen wollte, sagte der unbekannte Fahrzeuglenker, er habe zwei Biere getrunken und beging Fahrerflucht. Die Frau wurde mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.