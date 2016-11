Bewaffneter Raubüberfall auf Bank

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend die Raika in Schiefling am Wörthersee übefallen und den Kassier und zwei Kunden mit einer Waffe bedroht. Diese mussten sich auf den Boden legen, der Täter griff in die Kasse und flüchtete zu Fuß mit seiner Beute.

Die Bank hat einmal pro Woche bis 18.00 Uhr geöffnet, zehn Minuten vor Kassaschluss kam der unbekannte Täter in die Bank. Er richtete eine Pistole auf den Kassier und zwei Kunden. Die Bankkunden mussten sich auf den Boden legen, den Kassier forderte der Täter auf, ihm Geld zu geben. Er griff dann aber selbst in die Kasse und nahm Geld heraus. Er flüchtete zu Fuß, eine Zeugin konnte ihn dabei beobachten. Körperlich verletzt wurde niemand.

Die Zeugin gab an, dass der Unbekannte einen Rucksack bei sich hatte und dunkel gekleidet war. Wie der Kassier der Bank sagte, sprach der Mann mit ausländischem Akzent und ist schlank. Er flüchtete in Richtung St. Egyden. Wie hoch der Geldbetrag ist, den er erbeuten konnte, stand am Abend noch nicht fest. Eine Fahndung blieb bisher ergebnislos, es werden Spuren gesichert und die Überwachungsvideos ausgewertet.

Imbisslokal überfallen

Erst in der Nacht auf Dienstag sorgte in Klagenfurt ein Raubüberfall auf ein Imbisslokal für Aufsehen: Ein bewaffneter Mann zwang mit vorgehaltener Pistole die beiden Mitarbeiter, ihm Geld aus der Kassa auszuhändigen. Das Lokal war im Sommer bereits einmal überfallen worden - mehr dazu in Bewaffneter überfiel Imbisslokal.