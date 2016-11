Villach: Jugendlicher mit Messer bedroht

Drei Jugendliche sind am Donnerstag in Velden (Bezirk Villach-Land) in Streit geraten. Dabei bedrohte ein 15 Jahre alter Schüler seine Kontrahenten mit einem vorgehalteten Messer.

Warum es gegen 13.30 Uhr vor der Eishalle zu der Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen kam, stand am Donnerstagabend nicht fest. Laut Polizei griff der 15-Jährige plötzlich in seine Tasche, zückte ein Messer und bedrohte seine beiden 14 Jahre alten Kontrahenten damit. Der Jugendliche wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angzeigt.