Kindergarten wegen Noroviren gesperrt

Der Kindergarten in Villach Maria Gail ist am Mittwoch laut „Kleiner Zeitung“ (Onlineausgabe) gesperrt worden, 25 Kinder sind an Noroviren erkrankt, ebenso wie sechs Mitarbeiterinnen. In Fellach gibt es einen Verdachtsfall.

Der Leiter der Villacher Gesundheitsabteilung, Hans Mack, sagte gegenüber dem ORF, eine Stuhlprobe habe den Verdacht auf das Virus, das Brechdurchfall auslöst, bestätigt. Der Kindergarten ist bis Freitag gesperrt, er muss grundgereinigt und desinfiziert werden. Am Montag soll wieder geöffnet werden.

Einen Verdachtsfall gibt es auch im Kindergarten Fellach, dort seien zehn von 100 Kindern erkrankt. Es werde laut Mack dauernd desinfiziert, eine Sperre ist hier derzeit nicht geplant. Am Nachmittag gibt es eine Infoveranstaltung für alle Kindergartenleiter in Villach, es werden auch geeignete Desinfektionsmittel verteilt. Laut Mack sei dieser Magen-Darm-Virus in dieser Jahreszeit besonders aktiv.

Hoch ansteckende Noroviren

Noroviren aller Art verursachen heftiges Erbrechen und Durchfälle. Meistens dauert die Infektion einige Tage und klingt ohne bleibende Schäden ab. Wichtig ist es, genügend zu trinken. Hier besteht die Gefahr für kleine Kinder und ältere Menschen. Sie brauchen unter Umständen Infusionen. Die Übertragung erfolgt von Mensch zu Mensch, durch Berührung oder auch Niesen. Da das Immunsystem im Winter ohnehin oft angeschlagen und die Schleimhäute weniger gegen Infektionen geschützt sind, findet das Virus ideale Bedingungen. Wichtig ist häufiges Händewaschen, Kleidung und Bettwäsche von Erkrankten sollte mit 90 Grad gewaschen werden.