Raub in Zug von Klagenfurt nach Villach

Am Mittwochabend ist es in einem Reisezug von Klagenfurt nach Villach zwischen einem Linzer und drei ausländischen Personen zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Unbekannten stahlen seinen Rucksack und verließen den Zug.

Gegen 19.00 Uhr war ein 36-jähriger Koch aus Linz in Oberösterreich im Zug von Klagenfurt in Richtung Villach unterwegs. Auf Höhe Krumpendorf kam es aus bisher unbekannten Gründen zwischen ihm und drei ihm unbekannten, ausländischen Personen zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Der Koch erlitt dabei eine blutende Wunde am Nasenrücken.

Im Zuge der Auseinandersetzung legte der Koch seinen Rucksack ab, den die drei Unbekannten an sich nahmen und an der nächsten Haltestelle in Krumpendorf aus dem Zug stiegen. Im Rucksack befanden sich neben Bekleidung und Dokumenten auch zwei Handys. Der finanzielle Schaden beträgt rund 500 Euro. Eine Fahndung nach den drei ausländischen Personen verlief derzeit negativ.

