New Adits Festival: Wenn Ohren Augen machen

Von Donnerstag bis Samstag findet in Klagenfurt das Festival für gegenwärtige Musik statt. Künstler aus aller Welt zeigen eine Bandbreite von neuen Klängen in den Bereichen elektronischer Musik, Jazz oder auch moderner Klassik.

Zu hören sind experimentelle, improvisierte, konzeptionelle, komponierte Musik, Klanginstallationen und intersdisziplinäre Performances, so die Homepage des Vereins Flechtwerk. Computermusik und elektronische Medien waren die Studienfächer der Komponistin Lisa Rozman beim Studium in Wien. Musik, die experimentell ist, weil es für die 1980 Geborene nicht anders geht.

Interessante Klänge vom Computer verändert

Ausgangspunkt für die Kompositionen der Klagenfurterin sind Klänge, die, wie sie sagt, die Aufmerksamkeit ihrer Ohren erregen: „Ausgangsmaterial war ein Stiegenhaus, das Rauf- und Runterlaufen in einem Altbau. Daraus wurde mit einem Computertool improvisiert, da kamen bestimmte Klänge heraus.“ Bei New Adits wird am 24. November die Komposition der Kärntnerin zu hören sein. Dazu kommt noch eine Performance der Tänzerin Sapia Nedwed und eine Videoinstallation.

Eröffnet wird das Festival „New Adits“ mit einem Konzert von Joelle Leandre und Ingrid Schmoliner, die am Landeskonservatorium Klagenfurt Klavier studierte. Das Klavier klingt in ihren Kompositionen aber plötzlich ganz anders, so Rozmann. Schmoliner habe sich darauf spezialisiert, das Piano zu präparieren und verwende Kugeln oder Stäbe, die sie in den Korpus hineinlege. Dadurch komme es zu einem speziellen Klang, den man so nicht hört.

Abenteuer für die Ohren

25 Musiker, Komponisten, Performer aus der ganzen Welt werden von 23. bis 26. November in Klagenfurt zu Gast sein. Mit dabei Franz Hautzinger, Matthias Erian und auch viele Künstlerinnen. Sie haben es bei dieser Art von nicht ganz leicht konsumierbarer Musik noch ein bisschen schwerer, wahrgenommen zu werden als ihre männlichen Kollegen. New Adits habe laut Lisa Rozman ein erklärtes Ziel: Eine Bühne für zeitgenössische Musikschaffende zu bieten, die nicht überall Platz finden, weil diese Art, Musik zu machen, nicht so gefällig sei. Gegenwärtige Musik ist ein Abenteuer für die Ohren.

Eröffnet wird New Adits Donnerstagabend im Klagenfurter Ensemble, am Donnerstag und Freitag steht das „raj“ in der Badgasse in Klagenfurt ganz im Zeichen gegenwärtiger Musik und Kunst.

