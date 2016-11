Kärnten will Chinesen als Gäste gewinnen

Kärntner Touristiker wollen verstärkt Gäste aus China anlocken. Eine Delegation von besuchte mit Landesrat Christian Benger (ÖVP) China und traf Reiseveranstalter und Journalisten. Man setzt auf Genießer, nicht auf „Knipser“.

Der chinesische Markt passe zu Kärnten, stellten 20 Kärntner Touristiker nach einer Woche Rundreise in China fest. Sie hatten Termine bei dutzenden Reisebüros, Reiseveranstaltern und Journalisten. Der Chinesische Gast sei erstrebenswert, denn er gebe mit durchschnittlich 230 Euro pro Tag um etwa 100 Euro mehr aus als ein Durchschnittsgast.

ORF/Bernd Radler

Die Zielgruppe sei klar abgesteckt, sagte Tourismuslandesrat Christian Benger (ÖVP): „Wir haben den Fokus auf die jungen, onlineaffinen, natur- und kulturinteressierten Chinesen.“ Man wolle nicht die „Knipser“, die nur eine Nacht in der einer Region sind, sondern die „Genießer“.

Chinesen wollen Programme

22.000 Ankünfte aus China wurden im vergangenen Jahr verzeichnet, das ist nicht einmal ein Prozent der gesamten Ankünfte in Kärnten. Künftig soll Kärnten eine Drehscheibe für Chinesische Gäste zwischen Wien, Salzburg und Venedig werden, sagt der Sprecher der Hoteliers in der Wirtschaftskammer, Sigismund Moerisch. Man müsse ein Programm haben und sie leiten. Sie seien nicht bereit, nur in einem Wellnesshotel zu liegen, sondern wollen Land und Natur kennenlernen.

ORF/Bernd Radler

Keine Kontingente in Hauptsaison

Auf chinesische Gäste müsse man sich einstellen, ein Wasserkocher im Zimmer ist beispielsweise Pflicht, um Tee zu kochen. Kontingente für Reiseveranstalter aufzustellen sei hingegen kein Problem, sofern diese nicht in den Hauptsaisonen gewünscht seien. Die Kommunikation mit den chinesischen Gästen ist der schwierigste Teil. Dafür holte die Kärnten Werbung Nanan Zhen ins Boot, sie betreibt eine Agentur in Klagenfurt und wickelt die für China so wichtigen Social-Media-Kanäle im Internet ab. Denn bei uns bekannte und bewährte Angebote wie Facebook oder Instagram sind in China gesperrt. Sie haben andere Plattformen, die genutzt werden.

ORF/Bernd Radler

Sprachbarriere: Personal gesucht

Gesucht werden von der Kärnten Werbung nun aktiv Reiseführer, Wanderführer oder auch Skilehrer, die Mandarin sprechen. Denn in China werden viele Dialekte gesprochen, Mandarin oder „Hochchinesisch“ dient als Verbindung zwischen den einzelnen Dialekten.

ORF/Bernd Radler

Wie viel die Kärnten Werbung für die Aktivitäten am chinesischen Markt ausgibt wurde nicht bekannt gegeben, da es sich um interne Budgetzahlen handelt. Der Geschäftsführer der Kärnten Werbung, Christian Kresse, war trotz Einladung nicht bei der Pressekonferenz anwesend. Er nahm an der Generalversammlung der ARGE Golf teil. Die Dachorganisation Österreich Werbung hat ein Sonderbudget in der Höhe von vier Millionen Euro für gezielte Aktivitäten in China, von denen auch Kärnten profitieren soll.