Felsbrocken verfehlte Haus knapp

Bis zu zwölf Tonnen schwere Felsbrocken sind in der Nacht auf Mittwoch in der Gemeinde Steinfeld im Drautal bei einem Felssturz ins Tal gedonnert. Ein Wirtschaftsgebäude wurde schwer beschädigt, ein Fels verfehlte knapp ein Haus.

Die Felsbrocken, die von der Flattachberg-Felswand in Steinfeld in der Nacht auf Mittwoch ins Tal donnerten, waren überwiegend fünf Kubikmeter groß. Das stellte der Landesgeologen am Nachmittag bei einem Lokalaugenschein fest. Der größte Felsbrocken hat ein Gewicht zwischen zehn und zwölf Tonnen. Und diese zwölf Tonnen durchschlugen das Dach des Wirtschaftsgebäudes eines 58-jährigen Selbständigen.

ORF

Im Wirtschaftsgebäude wurden auch ein Bagger, ein Kipper und ein Vieh-Anhänger von den zahlreichen Felsbrocken getroffen und schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand, der dabei entstandene Gesamtschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

ORF

Fangnetz hielt einen Felsbrocken ab

Ein Felsbrocken blieb in einem angrenzenden Fangnetz hängen. Er hätte laut Landesgeologen ein Wohnhaus, das sich in der Nähe befindet, treffen können. Unmittelbare Gefahr bestehe aber derzeit für die Bewohner nicht.

ORF

Nach der Besichtigung durch den Landesgeologen steht fest, dass ein weiterer Felssturz in der Wand nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb wird der Bereich rund um das Wirtschaftsgebäude abgesperrt. Das Fangnetz muss verlängert und verstärkt werden.

Felssturz auch in Lieserschlucht

Ein Erdrutsch vom Montag macht die Sperre der B99 in der Lieserschlucht zwischen Spittal an der Drau und Seeboden nötig. Das Geröll war in die Sicherungsnetze oberhalb der Straße gefallen, diese Netze müssen jetzt ausgeräumt werden. Voraussichtlich wird auch am Donnerstag noch gearbeitet.