Opferstockdiebe in Ferlach geschnappt

Ein 24-jähriger Asylwerber aus dem Iran und eine 33-jährige Polin sollen mehrfach den Opferstock einer Ferlacher Kirche mit einem gestohlenen Schlüssel aufgesperrt und geleert haben. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Anfang September 2016 sollen die beiden, die in Klagenfurt wohnen, aus der Sakristei der Kirche in der Gemeinde Ferlach den Schlüssel für den Opferstock gestohlen haben. In der Zeit zwischen Mitte September und Mitte November sollen sie insgesamt sieben Mal zugegriffen ahben.

Die beiden Verdächtigen wurden am Montag vom Personal der Pfarre bei einem weiteren Diebstahlsversuch beobachtet. Sie konnten anschließend in unmittelbarer Nähe des Tatortes von der verständigten Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Der Schlüssel von dem Opferstock wurde sichergestellt.

Weitere Schlüssel gefunden

Die beiden sind geständig und gaben als Motiv akuten Geldmangel an. Im Zuge der Personendurchsuchung wurde bei ihnen weitere fünf ähnliche Schlüssel vorgefunden und sichergestellt. Diesbezüglich sind noch weitere Ermittlungen erforderlich. Die beiden Tatverdächtigen werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.