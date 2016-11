Raubüberfall auf Hausbesitzer geklärt

Die Polizei hat einen versuchten Raub in Annenheim (Gde. Treffen) aufgeklärt: Zwei Serben sollen im Auftrag eines Villachers ein Ehepaar in ihrem Haus überfallen und den Mann mit einem Messer verletzt haben. Einer der vier Täter ist noch flüchtig.

Zwei maskierte Täter hatten am 8. April das Ehepaar in deren Einfamilienwohnhaus in der Marktgemeinde Treffen (Bezirk Villach-Land) überfallen. Gegen 20.40 Uhr läuteten sie an der Tür des 58-Jährigen. Als der Mann öffnete, drangen die beiden ins Haus ein, fielen sofort mit einem Messer über ihr Opfer her und verletzten den Hausbesitzer - mehr dazu in Räuber klingelten an der Haustür (kaernten.ORF.at; 9.4.2016).

Der Mann erlitt mehrere Schnittwunden, Prellungen und Blutergüsse. Seine Schreie alarmierten seine Ehefrau, die ebenfalls lautstark zu schreien begann. Dadurch wurde eine Nachbarin auf die Tat aufmerksam - als sie „Polizei“ rief, ergriffen die Täter zu Fuß die Flucht.

Zwei Verdächtige verhaftet

Ermittler des Landeskriminalamtes und Kriminalbeamte des Stadtpolizeikommandos Villach sowie Beamte der Polizeiinspektion Sattendorf konnten nun drei der vier Beschuldigten ausfindig machen: Bei den beiden Männern, die den 58-Jährigen überfallen hatten, handelt es sich nach Angaben der Polizei um zwei Männer aus Serbien, 21 bzw. 25 Jahre alt. Der 21-Jährige wurde in Deutschland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert, der zweite ist auf der Flucht.

Die beiden begingen den Überfall im Auftrag eines 31 Jahre alten Villachers, der Mitte November in Villach festgenommen wurde. Er sitzt inzwischen in der Justizanstalt Klagenfurt, über das Motiv herrschte vorerst noch Unklarheit. Gegen den flüchtigen Serben wurde ein EU-Haftbefehl erlassen. Die Beschuldigten sind teilweise geständig, bei den Einvernahmen gab es aber auch widersprüchliche Aussagen. Der vierte Beschuldigte kommt aus dem Bezirk Villach-Land, der 26-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.