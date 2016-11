Unikulturzentrum wird zum Shoppingcenter

„Ziemlich viel Glumpert“ habe sich in 30 Jahren angesammelt, sagt Gerhard Pilgram vom Universitätskulturzentrum UNIKUM. 1.000 Gegenstände wie Bilder und Bücher werden deswegen ab Ende November auf drei Etagen verkauft.

Andenken, Bilder, Bücher, Restbestände, Fundsachen, Kleidung, Maschinen, Möbel, Poster, Videos, Werkzeug, Zierrat - „und ziemlich viel Glumpert“, hätten sich in den letzten 30 Jahren der Kulturinitiative angesammelt, sagt UNIKUM-Geschäftsführer Gerhard Pilgram.

Um Platz zu schaffen, wird das Universitätskulturzentrum in der Universitätsstraße deswegen vom 29. November bis zum 22. Dezember zum Shoppingcenter. Unter dem Motto „Alles kommt raus“, wird in dem temporären Einkaufszentrum verkauft, verliehen, verpfändet, vermittelt und auch verschenkt. Die Eröffnung findet am 28. November um 18.00 Uhr statt. Geöffnet hat das Shoppingcenter dann von Montag bis Freitag, 10.00 bis 13.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr.

Freie Kulturinitiative mit Vergangenheit

Gegründet wurde das Universitätskulturzentrum am 27. Oktober 1986 als freie Kulturinitiative. Unzählige Veranstaltungen wurden seitdem organisiert, um zeitgenössische und experimentelle Kultur zu fördern, darunter Ausgefallenes und Fremdes, Vertrautes und Heimisches. 1997 wurde das UNIKUM „für innovative, kritische Kulturarbeit und Kunstvermittlung“ mit dem Würdigungspreis des Bundeskanzleramtes ausgezeichnet, 2009 folgte der Rizzi-Preis des slowenischen Kulturverbandes.

