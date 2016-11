Bewohner geweckt: Tresordiebe flüchteten

Einbrecher haben am Montag in ein Villacher Haus eingebrochen und räumten zwei Tresore leer. Ein 27-jähriger Mann wurde durch die Einbrecher geweckt, die Täter ergriffen mit ihrer Beute die Flucht.

Gegen Mittag brachen die unbekannten Täter in das Haus eines 36-jährigen Selbstständigen in Villach ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und stahlen aus dem Schlafzimmer zwei auf dem Boden abgestellte Tresore, in denen sich persönliche Dokumente der Familie, Uhren, Schmuck und Sparbücher befanden.

Dann zogen die Einbrecher auf ihrem Beutezug weiter in den Keller des Hauses. Dort versuchten sie, eine abgesperrte Schlafzimmertüre aufzubrechen. In dem Zimmer schlief jedoch ein 27-jähriger Mitarbeiter des Hausbesitzers. Als die Einbrecher den Mann sahen, verließen sie fluchtartig das Haus. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt, dürfte laut Polizei aber beträchtlich sein.

Links: