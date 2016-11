Kärntner Schwimmer räumten groß ab

Die Kärntner Athleten haben bei den Österreichischen Kurzbahn Schwimmmeisterschaften groß abgeräumt - Olympiateilnehmerin Lisa Zaiser sowie Julia Kukla und Heiko Gigler gewannen sieben Mal Gold und vier Mal Silber.

Lisa Zaiser machte gleich am ersten Wettkampftag eine Ansage im Wasser. Sie verbesserte beim Sieg über 400 Meter Lagen ihre persönliche Bestzeit um mehr als sieben Sekunden. In dieser Tonart machte die 22 Jahre alte Baldramsdorferin weiter: Sie gewann auch über 100 Meter Delfin, 200 Meter Brust und mit der 4 x 50 Meter Kraulstaffel - außerdem wurde sie auf der 100 Meter Bruststrecke Zweite.

„Leistungscheck“ vor der kommenden WM

Für Lisa Zaiser ist das Antreten in Graz ein wichtiger Leistungscheck für die kommende Kurzbahn-Schwimmweltmeisterschaft ab 6. Dezember in Kanada. Zaiser: „Nach den Weltcups hatte ich zwei Wochen mit einem richtigen Schnupfen und einer Verkühlung zu kämpfen. Es hat sich ziemlich gezogen, mit Ohren- und Halsweh. Letzte Woche habe ich ein Meeting ausgelassen weil ich mich einfach nicht fit fühlte, dass ich eigentlich als Training mitgenommen hätte. Jetzt bin ich froh, dass an diesem Wochenende alles so gut aufgegangen ist, die Zeiten waren wirklich ansprechend und stimmen mich sehr zuversichtlich für die WM." Jetzt will Julia Zaiser noch am Feinschliff arbeiten und in den nächsten zwei Wochen ihre Akkus aufladen.

Sieben Mal Gold, vier Mal Silber für Kärntner

Auch Lena Kreundl vom SV Wörthersee zeigte bei den Meisterschaften starke Leistungen. Sie gewann über 200 und 400 Meter Kraul. Heiko Gigler vom SV Spittal gewann über 50 Meter Meter Kraul und wurde über 100 Meter Delfin, Lagen und Rücken jeweils Zweiter. Sonntagabend liefen die letzten Finalbewerbe in Graz - bis zu diesem Zeitpunkt gab es für die Kärntner Schwimmer sieben Mal Gold und vier Mal Silber.