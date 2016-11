Verletzter Igel: Tierrettung kam nicht

Am Samstag versuchten Passanten in Klagenfurt stundenlang, Hilfe für einen angefahrenen Igel zu bekommen. Die Tierrettung kam nicht. Dass es immer weniger Tierkliniken gibt, wirkt sich vor allem in der Nacht und am Wochenende aus.

In Kärnten gibt es 230 Tierärzte mit eigenen Praxen, aber immer weniger Tierkliniken. Hilfe für besagten angefahrenen Igel gab es von dort in der Nacht auf Samstag keine, schließlich kümmerte sich die Polizei um das verletzte Tier. Zwei Polizistinnen brachten den Igel in die Tierklinik Krebitz.

Notdienst oft nicht mehr gewährleistet

Dass der Tierärztliche Notdienst vielerorts nicht mehr gewährleistet ist, darauf macht auch der Präsident der Kärntner Tierärztekammer, Franz Josef Schantl, aufmerksam. Gab es im Vorjahr kärntenweit noch acht Tierkliniken, so sind es heuer nur mehr vier.

ORF

Aus wirtschaftlichen Gründen jetzt Tierarztpraxen

Noch gibt es in den Bezirken Notdienste sowohl für Groß- als auch für Kleintiere, aber diese Versorgung wird nicht mehr lange aufrecht erhalten bleiben können, befürchtet Schantl. Er sieht vor allem den Notdienst für Kleintiere gefährdet: "Das große Problem ist, dass die Kliniken sich in normale Tierarztpraxen umstrukturiert haben. Die Klinik hat per se 24 Stunden Notdienst gewährleistet, die Tierarztpraxis hat normale Öffnungszeiten. Man kann in der derzeitigen Beschäftigungsstruktur eine Klinik nur mit drei bis vier Mitarbeitern aufrechterhalten. Aus wirtschaftlichen Gründen haben die meisten – Villach, Spittal und Klagenfurt – umstrukturiert.“

Gesetzliche Rahmenbedingungen änderten sich

Es sei nicht nur der fehlende Idealismus bei so manchem jungen Tierarzt, so Schantl. Es gäbe viele weitere Gründe, warum es immer weniger Tierkliniken gibt. Schantl: „Es haben sich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen mit Arbeitszeiten und Arbeitsruhegesetz geändert. Wir haben einen Mindestlohntarif von der Gewerkschaft, den es zu zahlen gilt und der auch zu verdienen ist und es sind auch großteils wirtschaftliche Überlegungen. Ich brauche einen gewissen Einzugsbereich und Patientenvolumen, damit sich ein Klinikbetrieb rechnet.“

ORF

Doch Schantl gibt nicht auf: „Wir machen gerade den neuen Wochenenddienst für das nächste Halbjahr 2017. Ich habe über die Bezirkstierärzteschiene angeregt, in Klagenfurt und Villach auch in der Nacht eine Tierärztebereitschaft sicherzustellen.“

Links:

Ist in einem Notfall der gewohnte Tierarzt nicht erreichbar, dann gibt es im Internet eine neue Informationsadresse. Unter tierarzt-austria.at ist aufgelistet, welcher Arzt Notdienst hat.