Gewaltbereiter Vater wollte Baby mitnehmen

Die Polizei hat Freitagabend in Klagenfurt einen 31 Jahre alten Mann festgenommen. Dieser schlug zuerst seine Lebensgefährtin und wollte dann - nachdem die Frau samt Baby zu einer Freundin flüchtete - das Kind mitnehmen.

Das Paar geriet gegen 18.00 Uhr in ihrer gemeinsamen Wohnung in Streit. Dabei schlug der 31-Jährige seiner sieben Jahre älteren Lebensgefährtin mehrmals mit den Händen gegen den Kopf. Das verletzte Opfer flüchtete sich mit dem wenige Monate alten Sohn zu einer Freundin, die in der Nachbarschaft wohnt.

Wohnungstür aufgebrochen

Sechs Stunden später, es war bereit nach Mitternacht, tauchte der gewaltbereite Lebensgefährte vor der Wohnung der Freundin auf. Als ihm die Frauen nicht öffneten, begann er gegen die Tür zu treten. Die Frauen verständigten die Polizei, dem 31-Jährigen gelang es jedoch noch vor Eintreffen der Beamten, sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen. Er nahm den gemeinsamen Sohn - für den er jedoch nicht das Sorgerecht hat - an sich und wollte mit dem Baby die Wohnung verlassen.

Auch gegenüber Polizei aggressiv

Die Beamten trafen noch reichtzeitig ein und konnten den Mann aufhalten, das Kind wurde wieder an die Mutter übergeben. Der 31-Jährige wurde danach aber auch gegenüber den Beamten immer aggressiver und musste schließlich vorläufig festgenommen werden. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Ob auch Alkohol im Spiel war, steht bisher nicht fest. Ein Alkotest konnte nicht gemacht werden.

Die gemeinsame Wohnung darf der 31-Jährige vorläufig nicht mehr betreten, es wurde ein behördliches Betretungsverbot ausgesprochen. Er soll am Samstag vernommen werden und wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.