CS: Litschauer tritt als Obfrau ab

Die Obfrau des Carinthischen Sommers tritt ab: Walburga Litschauer wird aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidieren, bleibt im Verein jedoch weiterhin aktiv. Der Vorstand soll noch in diesem Jahr neu ausgerichtet werden.

Walburga Litschauer informierte die Vereinsmitglieder Freitagabend im Rahmen der Generalversammlung in Villach über ihren Entschluss, nicht mehr für die Position der Obfrau zu kandidieren. Der Carinthische Sommer gab Litschauers Entscheidung in einer Aussendung bekannt: Es tue ihr leid, diese Entscheidung so kurzfristig treffen zu müssen, aber ihr Gesundheitszustand ermögliche es ihr zur Zeit nicht, die fordernde und zeitintensive Aufgabe einer Obfrau zu erfüllen, erklärte sie. Sie bleibe dem Carinthischen Sommer aber nach wie vor verbunden und ziehe sich nur in die zweite Reihe zurück. Als Beraterin stehe sie weiterhin gern zur Verfügung.

Intendantenwechsel Schlee - Bleck vorbereitet

Litschauer übernahm 2003 die Position der stellvertretenden Obfrau des Vereins Carinthischer Sommer und war seit dem Jahr 2010 dessen Obfrau. 2014 bereitete sie den Intendantenwechsel von Thomas Daniel Schlee - mehr dazu auf Ende Ära Schlee: Abschied in Unfrieden auf Holger Bleck vor - mehr dazu in Carinthischer Sommer mit neuem Gesicht. Litschauer begleitete die erste CS-Saison unter dem neuen Intendanten Holger Bleck.

Stellvertreter übernehmen Aufgaben

Litschauers Aufgaben übernehmen interimsmäßig ihre beiden Stellvertreter, Claudia Pacher und Klemens Fheodoroff. „Wir wünschen Frau Litschauer im Namen des Vereins alles Gute und eine rasche und vollständige Erholung“, erklärten sie am Freitag. Noch in diesem Jahr soll der Vereinsvorstand neu aufgestellt und ein neuer Vorsitz gewählt werden.

