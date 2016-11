Mit Industrietauchern im Faultank

Auch eine Kläranlage muss regelmäßig gereinigt werden. Diese herausfordernde Arbeit in den Faultanks übernehmen Industrietaucher. ORF-Redakteur Peter Matha begleitete sie dabei und machte den Selbstversuch.

Fünf Profi-Taucher einer Spezialfirma schwimmen in Klagenfurt seit drei Wochen in fünf Millionen Litern Fäkalien und Bakterien und müssen dabei noch hart arbeiten. Sie beseitigen Tonnen von Sedimenten, die sich in zwölf Jahren im sogenannten Faulturm angesammelt haben.

ORF

Die dickflüssige Brühe produziert auch Methan und Kohlendioxid. Die Schichte, die die Taucher absaugen müssen, ist etwa sechs Meter hoch, das entspricht zwei Stockwerken.

ORF

Redakteur wagte den Selbstversuch

Die Kollegen halten mit den Tauchern Kontakt über ein Telefon im Helm. Um zu erfahren, was es heißt, dort unten in der 30 Grad warmen Brühe zu arbeiten, wollte es Peter Matha selbst ausprobieren. Ein bisschen Überwindung gehörte schon dazu.

Tauchgang in stinkende Tiefe Redakteur Peter Matha wagte den Selbstversuch und tauchte in die Fäkalien ab.

Im Anzug bleibt man aber trocken, auch vom beißenden Geruch bekommt der Taucher nichts mit. Trotzdem bleibt ein komisches Gefühl.

ORF

Tauchen in Fäkalien und absoluter Dunkelheit

45 Minuten bleiben die Profi-Taucher da unten, mit einer Sauggerät in absoluter Dunkelheit. Beim Auftauchen aus rund 20 Meter Tiefe müssen Dekompressionszeiten eingehalten werden. Dabei legt der Taucher beim Aufsteigen Pausen ein, damit der Organismus ohne Schaden von einem hohen auf ein niedrigeres Druckniveau gebracht werden kann.

ORF

Roland Galler Industrietaucher: „Ich mache die Augen zu und orientiere mich nur mit den Händen. Ich weiß, wo ich hinunter gegangen bin, wo die Pumpe und der Dreck ist und dann versuche ich einfach wieder zurück zu gehen.“