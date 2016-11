Prozess nach Eisenstangen-Attacke

Ein 48-jähriger Slowene muss sich am Donnerstag in Klagenfurt wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung verantworten. Er hatte im Februar einen Klagenfurter mit einer Eisenstange verprügelt und schwer verletzt.

Am 24. Februar, kurz vor 18.00 Uhr, betrat der 48-Jährige im Klagenfurter Stadtteil St. Martin das Büro eines 42-jährigen Bauunternehmers - in der Hand hielt er eine Eisenstange. Ohne ein Wort zu sprechen, prügelte der Täter auf sein Opfer ein. Der 42-Jährige wurde mit Schlägen auf den Kopf niedergestreckt – mehr dazu in Unternehmer mit Eisenstange attackiert.

Als der Unternehmer bereits auf dem Boden lag, schlug ihm der Täter noch zweimal auf den Kopf. Als das Opfer laut schrie, flüchtete der Täter aus dem Büro, ohne irgendetwas mitzunehmen. Der schwer verletzte Unternehmer konnte sich gerade noch selbst in seine Wohnung über dem Büro schleppen, seine Frau verständigte Rettung und Polizei.

Rätsel um Motiv

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte im Juli ein Slowene an seiner Heimatadresse in Laibach festgenommen werden, er wird für die Tat verantwortlich gemacht. Die Hintergründe der Attacke waren damals völlig unklar. Die Polizei schloss einen Raubüberfall von Beginn an aus, denn gestohlen wurde aus dem Büro nichts. Auch dass der Täter kein Wort gesprochen hatte, sorgte für Rätsel. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass ausständige Zahlungen Hintergrund für die Tat sind. Ein Schöffensenat soll am Donnerstag zu einem Urteil kommen.