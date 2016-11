Schwelbrand: Mieter und Hase gerettet

Mittwochfrüh hat ein Nachbar in einem Wohnhaus in Villach Rauch bemerkt. Die Feuerwehr entdeckte einen Schwelbrand im Fußboden. Der Mieter war bereits benommen, er konnte ebenso wie sein Hase gerettet werden.

Der 21-jährige Mieter hatte bereits in der Nacht bemerkt, dass Teile des Holzbodens brannten. Er löschte und legte sich schlafen. Kurz vor 6.00 Uhr meldete dann ein Nachbar eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung. Die Hauptfeuerwache Villach, die vom Einsatzort nur rund 500 Meter Luftlinie entfernt stationiert ist, rückte sofort mit einem kompletten Löschzug aus.

HFW Villach

Wohnung stark verraucht

In der Wohnung wurde rasch ein Schwelbrand im Bereich des Fußbodens neben einem Holzofen erkannt. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Der sichtlich benommene Mieter der Wohnung im 1. Stock wurde unverzüglich aus der Wohnung ins Freie gebracht. Ein Hase wurde ebenfalls mitsamt dem Nagerkäfig aus dem bereits gefährlich verrauchten Bereich ins Freie gerettet.

HFW Villach

Boden musste aufgeschnitten werden

Unter schwerem Atemschutz wurde mit Motorsäge und Werkzeug der Holzboden geöffnet, an die in den alten Holzbalken glosenden Glutnester heran zu kommen und diese endgültig löschen zu können. Mittels Hochleistungslüfter wurde der Brandrauch ins Freie geblasen und die verschmorten Bodenbretter aus der Wohnung gebracht. In der Wohnung entstand schwerer Sachschaden, die Polizei ermittelt derzeit betreffend der Brandursache. Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach und die FF Perau.