Holz-Lkw verlor bei Unfall Ladung

Dienstagfrüh ist ein slowenischer Lenker mit einem Lkw voll beladen mit Rundholz von der B80 in Ruden ins Schleudern gekommen. Er verlor die gesamte Ladung, die Aufräumarbeiten dauerten sechs Stunden.

Am Dienstag gegen 5.00 Uhr kam ein 59-jähriger Slowene mit seinem Lkw mit Anhänger auf der in Wunderstätten (Gemeinde Ruden) ins Schleudern, prallte in weiterer Folge gegen die Straßenböschung und kam quer über die gesamte Fahrbahn zum Stillstand. Durch die Wucht des Anpralls verlor der Sattelanhänger die gesamte Holzladung.

zurück von weiter

Sowohl am Zugfahrzeug als auch am Anhänger entstand Totalschaden. Im Einsatz standen die FF Untermitterdorf und Lavamünd. Die B80 war im Zeitraum von 5.05 bis 10.50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.