Gestaffelter Unterricht nach Schulbrand

Das Schulzentrum in Winklern/Mölltal bleibt nach dem Brand am Montag mindestens bis Weihnachten geschlossen. Für 300 Kinder gibt es einen Notplan: Die Schüler der NMS werden am Vormittag, die Volksschulkinder am Nachmittag unterrichtet.

Durch einen technischen Defekt bei der Heizungsanlage brannte es am Sonntag im Schulzentrum, die Aula wurde komplett zerstört. Ruß und Rauch machen einen Unterricht in manchen Klassen derzeit unmöglich - mehr dazu in Technischer Defekt löste Schulbrand aus. Vier Stunden lang dauerte eine Krisensitzung der Schulleitung und Lehrer am Dienstag, nun ist der provisorische Unterrichtsplan fertig. Es gibt neue Unterrichtsbeginnzeiten, denn alle Kinder der Volksschule und der Neuen Mittelschule nutzen dieselben Unterrichtsräume.

Hoffen auf Verständnis der Eltern

Der Direktor der neuen Mittelschule, Gustav Tengg, sagte Eine Ausnahmesituation wie diese erfordere das Verständnis aller, auch der Eltern: „Die Volksschule wird am Nachmittag unterrichtet, die NMS am Vormittag. Wir bräuchten ja eigentlich 17 Klassen, die schaffen wir nicht.“ Die Volksschulkinder haben also am Vormittag frei, der Unterricht startet um 13.30 Uhr. Er hoffe auf das Verständnis der Eltern.

Betreuung vormittags, Unterricht nachmittags

Es werde an einem Konzept der Ganztagesbetreuung gearbeitet, denn viele Eltern der Volksschulkinder würden ja am Vormittag. Dass gerade die Volksschulkinder den ganzen Tag außer Haus seien, solle nur eine Zwischenlösung sein, bis das Schulzentrum nach Weihnachten wieder bezogen werden könne, so Tengg.

Bürgermeister Johann Thaler (SPÖ) spricht von einer Übergangslösung, die von allen getragen werden müsse: „Ich glaube, in so einem Fall ist das Verständnis da. Ich möchte mich bei der Bevölkerung schon dafür bedanken.“ Am Donnerstag soll der Unterricht für die 300 Kinder wieder stattfinden, die derzeit im ganzen Ort verteilt sind.