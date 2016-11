Räuber mit Schreien in die Flucht geschlagen

In der Nacht auf Dienstag ist die Angestellte eines Tankstellenshops in Klagenfurt von einem Unbekannten mit einer Pistole bedroht worden. Sie begann so laut zu schreien, dass der Täter ohne Beute flüchtete.

Als die 29-jährige Angestellte nach Dienstschluss kurz nach Mitternacht den Tankstellenshop verließ, bedrohte sie ein Unbekannter mit einer Pistole und wollte sie ausrauben. Offenbar hatte er der Frau gezielt aufgelauert.

Die 29-Jährige begann sofort derart laut zu schreien, dass der Täter ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung ergriff. Die Frau blieb bei diesem Vorfall unverletzt, erlitt jedoch einen Schock, weshalb sie keine Polizei verständigte. Erst Dienstagfrüh erstattete der Pächter der Tankstelle Anzeige. Derzeit laufen die Ermittlungen. Bis jetzt konnten keine Zeugen gefunden werden.

Personsbeschreibung

Mann, ca. 160 cm groß, deutsche Sprache; bekleidet mit heller Kapuzenjacke und einer Maske mit Totenkopfsymbol.

