Krawallmacher beim GTI-Treffen „ausladen“

Die Ausweitung des offiziellen GTI-Treffens auf Vor- und Nachsaison und die Verlagerung an den Faaker See sorgt nicht nur für Freude. Teilnehmer des inoffiziellen Nachtreffens, die sich an keine Regeln halten wollen, sollen „ausgeladen“ werden.

Immer mehr GTI-Fahrer kehren dem ursprünglichen Treffen im Mai am Wörthersee den Rücken und weichen an den Faaker See aus. Vor allem das Vortreffen beschert der Region volle Betten in der Vorsaison, sagt Christian Poglitsch, Bürgermeister der Gemeinde Finkenstein. Er freue sich über die Entwicklung, lehne aber das „Treffen nach dem Treffen“ ab. Denn es finde nach dem Harley-Treffen in der Region statt, das sei zu viel Lärm für die Bevölkerung. Man müsse das Ganze in Grenzen halten.

„Solche Leute offensiv ausladen“

Man dürfe nicht alle GTI-Gäste über einen Kamm scheren, heißt es von den Tourismusvertretern. Ein Großteil der Teilnehmer wisse sehr wohl, wie man sich zu verhalten habe. Was dem Treffen aber zunehmend schade seien die schwarzen Schafe. Roland Sinth, Sprecher der Tourismusregion Wörthersee sagte, diese Szene, die sich an keine Regeln halten wolle, verabreden sich über Whats App und ähnliche Gruppen und machen dann ihren Radau. „Wir würden diese Leute offensiv ausladen. Ich bin dafür, dass bei solchen Dingen die Polizei hart durchgreift.“ Die Anrainer müsse man schützen.

Auch Ferdinand Vouk, Bürgermeister der Gemeinde Velden, ist davon überzeugt, dass es mehr Polizei am GTI-Treffen brauche, aber auch die Vor- und Nachtreffen sollten nicht außer Acht gelassen werden. Wenn Polizei zu sehen sei, benehmen sich die Teilnehmer recht sittsam, kaum sei die Polizei weg, glauben manche, es seien die Gesetze abgeschafft. Velden war eine der ersten Gemeinden, die Bodenschwellen angebracht hat, um den GTI-Verkehr an den Hotspots zu beruhigen.

Polizei versucht Wünsche zu erfüllen

Hans Peter Mailänder von der Verkehrspolizei sagte, man versuche, diese Wünsche zu erfüllen. Während des offiziellen Treffens habe man starke Präsenz. Für die Wochen davor werde man durch Kräfte aus anderen Bundesländern unterstützt. Es sei natürlich schwierig, für die kurzfristigen Treffen Zuteilungen zu bekommen. Man versuche aber, in Kärnten umzuschichten, um einen Überwachungsdruck zusammenzubekommen.

Beschwerden über Bodenschwellen

Markus Perdacher, Bürgermeister der Gemeinde Maria Wörth, die das GTI- Treffen in Reifnitz veranstaltet, kann der Maßnahme jedoch wenig abgewinnen. GTI-Gäste hätten sich wegen der Bodenschwellen in Velden beschwert. Mittlerweile beschäftigt sich auch die Volksanwaltschaft nach Beschwerden von Anrainern mit der Causa und fordert ebenfalls mehr Polizeipräsenz, um die Krawallmacher und schwarzen Schafe zu eliminieren - mehr dazu in GTI-Treffen beschäftigt Volksanwalt.