Defekte Tür: Dieb war eingesperrt

Pech hatte am Montag ein Dieb in Treibach-Althofen. Der 22-Jährige wollte in einem Geschäft DVDs stehlen. Weil die Eingangstür defekt war, konnte der Mann nicht flüchten und wurde festgenommen.

Der 22-jährige Dieb aus Bosnien wollte in dem Büroartikelgeschäft in Treibach-Althofen bei Friesach Film-DVDs stehlen. Er nahm zehn Filme aus den Hüllen und steckte die DVDs in seine Jackentasche. Als er bemerkte, dass ihn zwei Angestellte beobachtet hatten, wollte er aus dem Geschäft flüchten. Die Eingangstüre des Geschäftes war zu diesem Zeitpunkt allerdings defekt, der Dieb saß fest.

Über Monate DVDs gestohlen

Bei der Einvernahme durch Polizisten gab der Mann zu, in den letzten Monaten bereits mehrmals DVDs gestohlen zu haben. In der Wohnung des Mannes wurden 52 Film-DVDs sichergestellt. Der 22-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt, die Schadenssumme beträgt laut Polizei mehrere Hundert Euro.

