Räuber war als Postbote verkleidet

Montagfrüh ist in Villach ein noch geschlossenes Wettcafe von einem mit einer Schusswaffe bewaffneten Täter überfallen worden. Der Mann trug eine Art Postjacke und klopfte an der Tür, wobei er eine Lieferung vortäuschte.

Gegen 9.30 Uhr klopfte der Täter an der Tür des noch geschlossenen Cafes in der Steinwenderstraße. Er dürfte eine Art Postjacke getragen haben und habe vorgetäuscht, ein Postbote zu sein und etwas zu liefern. Als eine Angestellte öffnete, drang er mit vorgehaltener Waffe ins Cafe ein. Eine zweite Angestellte kam dazu, es gab eine Rangelei mit dem Täter. Dabei wurde eine Frau am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu Fuß in Innenstadt geflüchtet

Nach ersten Informationen flüchtete der Mann ohne Beute zu Fuß in Richtung Innenstadt. Es wurde ein Rad sichergestellt, mit dem der Täter vermutlich zum Tatort gefahren war. Der Überfall wurde von einer Überwachungskamera gefilmt, die Auswertung läuft. Eine Großfahndung wurde eingeleitet, auch der Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Der Mann soll ca. 1,75 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahren alt sein und mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Er trug Jeans, Turnschuhe und war vermummt.