Gläubiger entscheiden über Heimatwerk

Im Sommer hat das Kärntner Heimatwerk Insolvenz angemeldet, ein Sanierungsverfahren wurde eingeleitet. Am Montag entscheidet sich, ob die Gläubiger den Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote annehmen.

Das Heimatwerk will im Fall eines positiven Gläubigerentscheids mit Einsparungen weitermachen. Die Überschuldung beträgt 1,5 Mio. Euro, ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung läuft. Als Insolvenzursachen wurden offiziell Billigkonkurrenz und Internethandel genannt.

„Zerschlagung bringe geringere Quote“

Insolvenzverwalter Ferdinand Lanker leitete einen Sparkurs ein. Die Heimatwerkfilialen in Villach und Wolfsberg bleiben geschlossen, 15 Mitarbeiter mussten gehen. Lanker ist zuversichtlich, dass die Gläubiger unter diesen Voraussetzungen der Sanierungsquote zustimmen: „Ich gehe davon aus, weil eine Zerschlagung des Unternehmens bedeuten würde, dass ich alle Filialen schließe und eine Verwertung des Vermögens vornehme. Die Verwertung würde aber eine geringere Quote bringen, denn es handelt sich um Inventar und Restware.“

Land stimmte Quote bereits zu

160 Gläubiger sind betroffen, die größten davon Banken und das Land Kärnten. Dem Land schuldet das Heimatwerk rund 252.000 Euro. Die Landesregierung beschloss bereits einstimmig, der Quote zuzustimmen, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Denn wenn man nicht zustimmte, würde das in der Insolvenz eine Quote von vier bis fünf Prozent bedeuten, so Kaiser.

Wenn die anderen Gläubiger auch zustimmen, werden die Geschäfte in Klagenfurt und Spittal weiterbestehen. Zwölf Mitarbeiter könnten bleiben. Lanker sagte, durch die Verschlankung seien die Grundvoraussetzungen geschaffen, positiv weiter zu wirtschaften. Die Geschäftsführung müsse dann neue Märkte und Nischen finden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Heimatwerk-Geschäftsführer Ewald Opetnik will sich erst nach der Gläubigerentscheidung zum künftigen Weg äußern. Es werde aber auch weiterhin keine Billigtrachten geben, hieß es.

