Ein Apfeltag (fast) ohne Äpfel

Kärntner Äpfel sind nach der mageren Ernte in diesem Jahr auch am „Apfeltag“ Mangelware. Statt wie üblich 900 Tonnen konnten nur 170 Tonnen geerntet werden. Die Ernteausfälle haben sogar Auswirkungen auf die Schulobstaktion.

Vier von fünf üblicherweise geernteten Äpfeln sind heuer frühzeitig erfroren. Die Ursachen sind Frost, Schneebruch und Hagel in den Monaten April und Mai des heurigen Jahres. Bei Kirschen oder Marillen kam es sogar zu Totalausfällen von 100 Prozent - mehr dazu in 60 bis 100 Prozent der Obstkulturen zerstört (kaernten.ORF.at; 29.4.2016). 48.000 Tonnen Äpfel wurden heuer österreichweit geerntet, gerechnet auf ganz Österreich ist das ein Minus von 78 Prozent gegenüber 2015.

ORF ON/Angela Ellersdorfer-Truntschnig

Damit beträgt die heurige Ernte gerade einmal ein Viertel einer Normalernte. Siegfried Quendler, Geschäftsführer des Landesobstbauverbandes Kärnten: „Das Problem ist, dass es auch im übrigen Österreich - sprich der Steiermark – ähnliche Ausfälle gibt. Äpfel sind heuer schwierig zu bekommen, am ehesten noch in Niederösterreich und Oberösterreich.“

Fast 900.000 Euro Umsatzverlust in Kärnten

Bei einem Preis von 1,20 Euro pro Kilo müssen die Obstbauern also einen Umsatzverlust von fast 900.000 Euro verkraften. Um ihren Betrieb aufrecht zu erhalten, müssen Äpfel für die Produktion von Säften, Essigen und Apfelweinen zugekauft werden - mehr dazu in Ernteausfälle: Obst wird zugekauft (kaernten.ORF.at; 4.11.2016). Aus dem Katastrophenfonds des Bundes kommen wohl rund 170.000 Euro, doch das ist angesichts des hohen Schadens nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, so Quendler - mehr dazu in Frostschäden: Entschädigung nur für wenige (kaernten.ORF.at; 2.10.2016).

Schulobstaktion beeinträchtigt

Der Obstbau ist für viele landwirtschaftliche Betriebe in Kärnten ein zweites Standbein. Hervorgehoben wird die Bedeutung des Apfels auch durch einzelne Projekte wie das Schulobstprojekt. Der Ernteausfall hat auch Auswirkungen auf die Versorgung mit heimischem Obst. Quendler: „Kindergärten und Volksschulen werden flächendeckend einmal wöchentlich mit Obst und Gemüse beliefert.“ Immerhin sind das jede Woche 4.556 Kilogramm heimisches Obst und Gemüse für 222 Volksschulen, 204 Kindergärten und 22 weitere Einrichtungen. Etwa drei Viertel der Kosten für dieses Projekt, also 230.000 Euro, kommen von der EU. Den Rest übernehmen Land, Gemeinden und Kindergärten.

Thomas Schmidle

Keine langfristigen Schäden zu befürchten

Der Apfel gilt ja ganz generell als das Symbol für gesundes Obst. Quendler glaubt, dass noch mehr Äpfel in Kärnten angebaut werden könnten, weil das heimische Klima für den Apfel eigentlich ideal ist. Die gute Nachricht ist, dass es keine langfristigen Schäden an den Bäumen gibt. Die Holzreife ist in Ordnung und auch für das nächste Jahr sind genügend Knospen-Ansätze vorhanden.