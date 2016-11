Beihilfen: Airlines müssen Millionen rückzahlen

13 Millionen Euro an unzulässigen Beihilfen müssen die Fluglinien Ryanair und Tuifly an Kärnten zurückzahlen, das verfügte am Freitag die EU-Kommission. Grünes Licht gab es von der EU auch für öffentliche Beihilfen für den Klagenfurter Flughafen.

Die EU-Kommission führt seit Jahren einen Kampf gegen Subventionen von Billigairlines durch Regionalflughäfen in ganz Europa. 2012 entschied sich die EU, auch den Klagenfurter Flughafen unter die Lupe zu nehmen - mehr dazu in EU prüft Flughafen-Rabatte. Der Flughafen gehört zu 80 Prozent dem Land und zu 20 Prozent der Stadt Klagenfurt. Airlines erhalten beispielsweise günstigere Start- und Landegebühren. Für Airberlin und Tuifly, die mittlerweile Klagenfurt nicht mehr anfliegen, wurden vom Land beispielsweise von 2008 bis 2013 2,7 Millionen Euro an den Flughafen bezahlt, für Ryanair war es eine knappe Million.

Nach jahrelanger Prüfung gab die EU-Kommission am Freitag nun bekannt, dass Förderungen des Flughafens Klagenfurt und der öffentlichen Hand an die irische Billigairline Ryanair, Tuifly, Ferienflieger des deutschen Reisekonzerns TUI, und an die Fluglinie HLX (die sich 2007 mit Hapagfly zu Tuifly zusammenschloss) den Wettbewerbsrichtlinien widersprachen. Vereinbarungen zwischen Flughafenbetreiber und den drei Fluggesellschaften würden diesen einen ungerechtfertigten Vorteil verschaffen, der nicht mit dem EU-Beihilferecht vereinbar sei. Die Fluggesellschaften müssen deswegen die unzulässigen Beihilfen an Österreich zurückzahlen.

ORF

12,7 Millionen an Rückzahlungen

Die unzulässigen staatlichen Beihilfen werden mit rund zwei Millionen für Ryanair und 10,7 Mio. Euro für TUI angegeben. Darin enthalten seien 9,6 Mio. Euro, die auf die seit 2007 zu dem Unternehmen gehörende Marke HLX entfielen. Nun müssen diese Fluggesellschaften die entsprechenden Beträge an Kärnten zurückzahlen, um die beihilfebedingten Wettbewerbsverfälschungen zu verringern. Nicht beanstandet wurden von der EU Förderungen für Austrian Airlines sowie Air Berlin, diese seien nicht als staatliche Beihilfe zu werten.

Diese seien eine staatliche Beihilfe für die Fluggesellschaften, heißt es von der EU. Außerdem würden mit diesen Vereinbarungen lediglich die Betriebskosten der Fluggesellschaften gesenkt, aber keine allgemeinen, verkehrspolitischen Ziele unterstützt. Somit verfälschen die Vereinbarungen den Wettbewerb im Binnenmarkt.

Robert Ulbing

Flughafendirektor: Hochgradig beruhigend

„Hochgradig beruhigend“ sei die Entscheidung der EU-Kommission, sagte am Freitag Flughafendirektor Max Schintlmeister. Seit Jahren warte er auf die überfällige Entscheidung der EU und diese sei nun für den Flughafen positiv ausgefallen. Wieviel Geld nun nach Kärnten zurück fließen könnte, das müsse man noch abwarten.

In den nächsten Tagen ergeht der komplette Spruch der EU-Kommission an den Flughafen, dieser werde dann mit Rechtsexperten überprüft. „Sehr erfreulich“, hieß es auch aus dem Büro von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Allerdings werde es gegen die Entscheidung der EU-Kommission wohl rechtliche Einspruchsmöglichkeiten geben, die die Fluglinien in Anspruch nehmen könnten.

Grünes Licht für Beihilfen

Grünes Licht gab es von der Europäischen Kommission für öffentliche Förderungen des Flughafens selbst. Die Beihilfen fördern die Anbindung der Region, ohne den Wettbewerb im Binnenmarkt übermäßig zu verfälschen, hieß es. Konkret geht es um Förderungen von 2000 bis 2011. Schon vor einem Jahr gab es von der EU grünes Licht für die öffentliche Förderung der neu sanierten Landebahn - mehr dazu in Flughafen: Beihilfen laut EU rechtskonform.

Die Kommission prüfte zudem eine Regelung, die von der Flughafen-Betriebsgesellschaft (KFB) im Jahr 2005 eingeführt wurde, um Fluggesellschaften Anreize für eine stärkere Nutzung des Flughafens zu bieten. Die Regelung sah unter bestimmten Voraussetzungen Rabatte bei den Flughafenentgelten vor. Wie die Untersuchung der Kommission zeigte, wäre auch ein marktwirtschaftlich handelnder Flughafenbetreiber zur Einführung einer solchen Regelung bereit gewesen.

Links: