Waffen trotz Waffenverbot - Anzeige

Die Polizei hat bei einem 20-jährigen Mann aus Schiefling (Bezirk Klagenfurt-Land) zwei CO2-Waffen sichergestellt. Gegen den Jugendlichen besteht ein Waffenverbot. Angezeigt wurde er von seiner Mutter, die sich von ihrem Sohn bedroht fühlte.

Am Mittwochnachmittag alarmierte die 50-jährige Mutter des Mannes die Polizei. Sie habe Probleme mit ihrem Sohn, gab die Frau an. Der 20-Jährige sei unerlaubt über die Terrasse in ihre Wohnung gelangt, es sei zu einem Streit gekommen sei und sie habe Angst vor ihm.

Der 20-Jährige gab gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten an, er habe lediglich einige seiner Sachen aus der Wohnung holen wollen. Die Polizisten fanden in der Wohnung zwei CO2-Waffen. Diese wurden sichergestellt, den gegen den 20-Jährigen besteht ein aufrechtes Waffenverbot. Weil er das Waffenverbot umging, wird der 20-Jährige angezeigt.

