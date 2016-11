Verschmähte Liebe: Stalkerin angezeigt

Wegen verschmähter Liebe hat eine 30-jährige Frau aus Friesach fünf Mal das Auto eines Mannes beschädigt und ihm Drohbriefe geschrieben. Die Stalkerin wurde auf frischer Tat von der Polizei erwischt und angezeigt.

Mittwochfrüh flog die Frau auf, als sie auf einem Parkplatz in Friesach ein Auto beschädigte. Einer Polizeistreife fiel die Frau auf und wollte sie befragen. Die 30-Jährige versuchte noch zu flüchten, konnte aber kurz darauf festgenommen werden. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, war es nicht das erste Mal, dass die Frau ein Auto beschädigt hatte. Seit Anfang April hatte sie vier Mal das Auto eines 28-jährigen Friesachers beschädigt, indem sie den Lack zerkratzte und die Reifen zerstach.

„Deine Tage sind gezählt...“

Weiters verfasste die Frau zwei Drohbriefe an den Mann. „“Deine Tage sind gezählt“ und „Der Tod ist nahe“, schrieb sie darin. Von einer tatsächlichen Gewaltbereitschaft der Frau sei aber nicht auszugehen, hieß es von der Polizei Friesach. Als Tatmotiv gab die Frau nicht erwiderte Zuneigung an. Das Paar kannte sich kurz, dass der Mann die Beziehung nicht weiterführen und vertiefen wollte, das wollte die Frau nicht wahrhaben.

Die 30-Jährige ist zu den Taten geständig, sie wurde wegen gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung auf freiem Fuß angezeigt. Die Frau sicherte vollständige Schadenswiedergutmachung zu, der durch die Sachbeschädigung verursachte Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro.

Stalking nimmt weiter zu

Stalking beginnt, wenn die Liebe endet - verschmähte Liebe ist die häufigste Ursache für Psychoterror und Verfolgung. Die Zahl der Stalkingfälle nimmt auch in Kärnten stark zu. 105 Fälle bearbeitete das Gewaltschutzzentrum Kärnten 2015, ein Plus von 40 Prozent. Betroffen sind zu 80 Prozent Frauen. Grund für die Zunahme ist auch die zunehmende Internetnutzung und Cybermobbing - mehr dazu in Stalking-Fälle fast verdoppelt.

