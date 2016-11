Burschen für Sozialberufe dringend gesucht

Beim Boys Day am 10. November öffnen soziale Einrichtungen ihre Türen, um junge Männer für Erziehungs- und Pflegeberufe zu begeistern. Denn vor allem in Kindergärten und Schulen gehen Männer den Buben als Vorbilder und Rollenmodell ab.

Zum neunten Mal findet der bundesweite Aktionstag des Sozialministeriums statt, um junge Männer für Erziehungs- und Pflegeberufe zu begeistern. Ziel des Boys Day ist es, Burschen die Tätigkeitsbereiche von sozialen, pflegerischen und pädagogischen Berufen näher zu bringen und ihre Potenziale und Fähigkeiten sichtbar zu machen.

Bislang heißen 15 soziale Einrichtungen in Kärnten über 150 Burschen willkommen. Obwohl Frauen und Männern theoretisch jede Ausbildung und jeder Beruf offensteht, findet in der Praxis immer noch eine überwiegend geschlechtstypische Berufswahl statt. Laut Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammer (2015) bilden weiterhin die Berufe Metall-, Elektro- und KFZ-Technik die Spitze der beliebtesten Lehrausbildungen bei Burschen. Dies veränderte sich in den vergangenen 30 Jahren kaum.

„Pflegeberufe nicht schlecht bezahlt“

Mario Unterköfer organisiert den Boys Day in Kärnten. Er hält Aussagen, wonach Sozialberufe schlecht bezahlt und daher für Männer weniger interessant seien, für ein sich hartnäckig haltendes Gerücht: „Im Pflegebereich sind die Gehälter sehr gut. Im Elementarpädagogischen Bereich sieht es vielleicht schmal aus, weil nicht viel von Vollzeitarbeit die Rede ist.“ Aber ein Automechaniker mit denselben Jahren bekomme auch nicht mehr als ein Pfleger.

Männer stellen ihre Sozialberufe vor

Die Berufsgruppen Soziales und Erziehung sind mit über 70 Prozent Frauenanteil ein klar weiblich dominierter Bereich. Doch männliche Bezugspersonen wie Kindergärtner, Pfleger oder Volksschullehrer werden dringend gebraucht. Am Boys Day können die Burschen Kindergärten, Altenheime und andere Einrichtungen besuchen und einen Einblick in die Arbeit bekommen.

Vorzugsweise männliche Mitarbeiter stellen den zehn- bis achtzehnjährigen Teilnehmern ihren Beruf in der Praxis vor und vermitteln neue Ideen und Einblicke. Zusätzlich bieten Workshops an Schulen die Möglichkeit, Themen wie Lebensvorstellungen, Männlichkeit und Berufswahl oder Geschlechterklischees zu diskutieren.

Frauenüberschuss in der Bildung

In Österreich herrscht ein Mangel an männlichen Kindergartenpädagogen. 98,6 Prozent Frauen stehen 1,4 Prozent Männer gegenüber. In den Volksschulen sieht es ähnlich aus: Der Anteil der Volksschullehrer liegt im selben Zeitraum bei acht Prozent. Die Arbeit in Alten- oder Pflegeheimen wird nur zu 13 Prozent von Männern ausgeübt und zu 87 Prozent von Frauen übernommen. Dabei brauchen gerade die Buben männliche Rollenvorbilder, die es oft in Familien nicht mehr gibt. Aufgrund der steigenden Nachfrage ist die Beschäftigungsentwicklung im Sozial- und Gesundheitsbereich positiv, qualifizierte Arbeitskräfte haben gute Karrierechancen.

Link: