14-Jähriger angefahren: Fahrerflucht

Ein 14 Jahre alter Schüler ist Montagfrüh in Villach von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Der Lenker fuhr davon, ohne sich um den Burschen zu kümmern. Die Polizei fahndet jetzt nach ihm.

Der Unfall passierte um 6.30 Uhr, als der 14 Jahre alter Schüler aus Villach den Schutzweg der Ossiacher Straße von der Urlakenstraße kommend in Richtung Bäckerei Schmolina überquerte.

Ein aus Richtung Ossiach kommendes Fahrzeug hielt vor dem Schutzweg an, um dem Schüler das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Als sich dieser in der Mitte des Schutzweges befand, fuhr der Lenker eines dunklen Kombi stadtauswärts und streifte dabei den Schüler, vermutlich mit dem linken Seitenspiegel, am linken Arm.

Schüler erlitt starke Prellung

Nach dem Unfall verringerte der Lenker kurz die Geschwindigkeit, fuhr dann aber ohne sich um den den verletzten Schüler zu kümmern weiter. Der Schüler erlitt eine starke Prellung.

Laut seinen angaben handelte es sich bei dem Unfallwagen um einen dunkelgrauen Kombi mit getönten Seitenscheiben, vermutlich der Marke VW. Das Fahrzeug wurde von einer korpulenten, männlichen Person gelenkt.

Polizei sucht Unfallzeugen

Eine derzeit unbekannte Passantin, die vor der Apotheke in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle stand, riet dem Schüler, die Polizei zu verständigen. Die Passantin, der Fahrzeuglenker, der vor dem Schutzweg anhielt, sowie weitere Zeugen werden ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion Villach unter 059133/264444 zu melden.

