Rückgang bei Firmen- und Privatkonkursen

Die Firmeninsolvenzen in Kärnten gehen weiter zurück: Von Jänner bis September um 5,1 Prozent. Insgesamt meldeten heuer bisher 252 Firmen Insolvenz an. Die Privatkonkurse gingen um 9,1 Prozent zurück.

Insgesamt meldeten laut Creditreform in Kärnten in den ersten drei Quartalen 2016 282 Firmen Insolvenz an, um 15 weniger als 2015, das ist ein Rückgang von 5,1 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die am stärksten betroffenen Branchen sind österreichweit traditionell die Branche Bauwesen und die Branche Verkehr- und Nachrichtenübermittlung (Transportwesen). Den stärksten Zuwachs verzeichnete die Branche Kredit- und Versicherungswesen. Für den Wirtschaftsstandort Österreich besonders erfreulich ist der starke Rückgang bei der Sachgütererzeugung (Industrie) und im Tourismus.

Firmeninsolvenzen nach Bezirken

Feldkirchen: unverändert

Hermagor: plus 20 Prozent

Klagenfurt Land: plus 3,8 Prozent

Klagenfurt Stadt: plus zwölf Prozent

St. Veit: minus acht Prozent

Spittal: minus 32,5 Prozent

Villach Stadt: minus 32,7 Prozent

Villach Land: plus 3,3 Prozent

Völkermarkt: plus 18,8 Prozent

Wolfsberg: plus 4,8 Prozent

Im Privatbereich meldeten 452 Menschen Insolvenz an, das sind um 9,2 Prozent weniger als 2015. Ein Rückgang in diesem Bereich ist aber im Gegensatz zu den Firmeninsolvenzen nicht positiv zu sehen. Denn bei einer Privatinsolvenz kann man sich nur entschulden, wenn den Gläubigern eine gewisse Quote angeboten und sechs Jahre lang beglichen wird. Die meisten Menschen können sich nicht einmal diese Quote leisten, damit bleiben ihre Schulden und auch Exekutionsvefahren bestehen.

Privatinsolvenzen nach Bezirken

Feldkirchen: unverändert

Hermagor: plus 50 Prozent

Klagenfurt Land: minus zwei Prozent

Klagenfurt Stadt: 3,1 acht Prozent

Spittal: minus 21,7 Prozent

Villach Stadt: minus 69,8 Prozent

Villach Land: plus 42,3 Prozent

Völkermarkt: minus 10,3 Prozent

Wolfsberg: minus 22 Prozent

